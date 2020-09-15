Скандал продолжается: крымский специализированный дом ребенка «Елочка» работал без лицензии

Крымский специализированный дом ребенка «Елочка» работал без соответствующей лицензии, обнаружены и другие серьезные нарушения.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, по размещенному в сети Интернет сообщению о ненадлежащей организации ухода за малолетними в Республиканском специализированном доме ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка» проведена проверка.

Выяснилось, что учреждение оказывало услуги детям, имеющим паллиативный статус, при отсутствии лицензии на оказание соответствующей медицинской помощи. В нарушение требований законодательства в целях раннего выявления заболеваний не было организовано проведение диспансеризации 45 воспитанников из 76.

Несмотря на статус учреждения, в его штате отсутствуют специалисты по организации специального питания через зонд, которое является неотъемлемой частью лечебного процесса и входит в число основных лечебных мероприятий.

Также в учреждении допущены отдельные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части содержания помещений. Помещения вопреки требованиям противопожарного законодательства не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, отсутствуют в достаточном количестве огнетушители.

Поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

Напомним, 18 августа из республиканского Дома ребенка «Елочка» забрали в приемную семью 2-летнего мальчика. Ребенок оказался в критичной для жизни степени истощения и обезвоживания, у него обнаружили рахит и ряд патологий, развившихся из-за ненадлежащего ухода, а также отставание в развитии.

Информация попала в прессу, разгорелся скандал.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.09.20

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