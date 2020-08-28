В Крыму выявлены серьезные системные нарушения в работе детдомов и интернатов

В Крыму выявлены системные нарушения в работе специализированных детских учреждений. Об этом сообщили в аппарате детского омбудсмена по РК Анны Кузнецовой.

Как уже сообщал «Новый День», 18 августа из республиканского Дома ребенка «Елочка» забрали в приемную семью 2-летнего мальчика. Ребенок оказался в критичной для жизни степени истощения и обезвоживания, у него обнаружили рахит и ряд патологий, развившихся из-за ненадлежащего ухода, а также отставание в развитии.

Информация попала в прессу, разгорелся скандал. Проверку начали правоохранительные органы и омбудсмен Кузнецова.

Оказалось, что в опасности находятся все 80 воспитанников Дома ребенка: они не получали специализированного питания, так как в учреждении некому было разрабатывать и подбирать необходимые программы. Более того, передавая детей в приемные семьи, сотрудники Дома ребенка не сообщали усыновителям и опекунам, что малышам необходима особая программа питания.

Серьезные нарушения выявлены и в других учреждениях. Так, в Белогорском доме-интернате для детей-инвалидов не хватает врачей, в результате 113 воспитанников не получают необходимую квалифицированную медицинскую помощь и специализированные реабилитационные программы.

«Едва выйдя из стен детского дома-интерната, ребёнок начинает набирать вес. Значит, этот вопрос можно было решить, но его не решали. И это страшно», – заявила Анна Кузнецова, добавив, что вся информация передается главе Крыма Сергею Аксенову.

Симферополь, Лиана Макоба

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