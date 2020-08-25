Слово Развожаева: обещанный главой Севастополя подрядчик КОС «Южные» так и не объявился

В Севастополе до сих пор не начали строительство е канализационных очистных сооружений (КОС) «Южные».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одной из особо педалируемых в предвыборном пиаре врио губернатора Михаила Развожаева стала тема бурного строительства, развернувшегося в городе в течение последнего года. Дескать, предшественники только языками мололи, а пришел Развожаев, все забурлило – начало достраиваться, ремонтироваться, возводиться. Но, оказалось, что не все.

Например, многострадальные КОС «Южные», которые в текущем году должны были уже достроить. Но сначала – при экс-губернаторе Овсянникове пропали 2 млрд рублей, сейчас – при Развожаеве – исчез подрядчик.

ВРИО губернатора в конце июля, после визита в город вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, сообщил, что контракт с новым подрядчиком будет заключен 3 – 9 августа. Через пару недель Развожаев заявил, что подрядчики начнут разворачиваться на отведенной площадке 17-23 августа.

Однако на сегодняшний день на выделенной под КОС территории в районе Камышового шоссе никто так и не объявился: там нет ни техники, ни строителей, ни даже паспорта объекта.

«По периметру участок, как и прежде, огорожен старым бетонным забором с колючей проволокой. Из рабочих мы увидели лишь одного человека в синей рабочей форме ГУП «Водоканал», из техники – один стоящий с выключенным двигателем экскаватор Case, – пишут «Примечания». – В пресс-службе федерального учреждения «РосКапСтрой», которое должно контролировать строительство «Южных», нам сообщили, что пока официально не уполномочены заявлять о подрядчике, посоветовав обратиться в правительство Севастополя. Глава департамента капстроя Севастополя Илларион Гапицонов отказался отвечать на вопросы, сославшись на то, что за очистные отвечает департамент горхоза Севастополя. Руководитель этого ведомства – Евгений Горлов и вовсе оказался недоступен для комментариев.

«Все узнаете, когда придет время», – сказал замгубернатора Севастополя Владимир Базаров, курирующий ЖКХ».

Севастополь, Илья Пелехов

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