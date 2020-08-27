«Конечно, сделаем» – Путин пообещал решить вопрос с водоснабжением Крыма

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос водоснабжения Крыма будет обязательно решён, как это уже происходит с дорожным строительством, газо- и электроснабжением полуострова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом президент заявил в ходе рабочей поездки в Крым.

Проинспектировав новую трассу «Таврида», президент, общаясь с рабочими, затронул и другие ключевые объекты инфраструктуры.

«Это (дороги) так же важно, как энергетика, как вода, кстати. Мы ещё должны дорешать этот вопрос, и мы это, конечно, сделаем», – пообещал Путин.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.08.20

Зеленский отменил все контакты с Лукашенко – из «моральных и этических» соображений. / Певцы, артисты и блогеры присоединяются к флэшмобу в поддержку фильма «Шугалей-2». / Путин поручил сделать современные съезды к курортным городам от трассы «Таврида». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»