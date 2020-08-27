«Конечно, сделаем» – Путин пообещал решить вопрос с водоснабжением Крыма

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос водоснабжения Крыма будет обязательно решён, как это уже происходит с дорожным строительством, газо- и электроснабжением полуострова.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом президент заявил в ходе рабочей поездки в Крым.
Проинспектировав новую трассу «Таврида», президент, общаясь с рабочими, затронул и другие ключевые объекты инфраструктуры.
«Это (дороги) так же важно, как энергетика, как вода, кстати. Мы ещё должны дорешать этот вопрос, и мы это, конечно, сделаем», – пообещал Путин.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 28.08.20
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