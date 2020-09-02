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Среда, 2 сентября 2020, 18:22 мск

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Путин пообещал решить проблему водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин даст поручение правительству о финансировании проекта водоснабжения Севастополя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил во время беседы по видеосвязи с ВРИО Севастополя Михаилом Развожаевым.

Стоимость проекта оценена в 7,4 млрд руб.

«Безусловно,будем решать», – заявил президент, отметив, что проблема обеспечения водой на Крымском полуострове является фундаментальной наряду с электроснабжением.

Ранее президент РФ уже заявлял, что вопрос водоснабжения Крыма в целом будет обязательно решён, как это уже происходит с дорожным строительством, газо- и электроснабжением полуострова.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 02.09.20

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