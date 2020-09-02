Путин пообещал решить проблему водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин даст поручение правительству о финансировании проекта водоснабжения Севастополя.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил во время беседы по видеосвязи с ВРИО Севастополя Михаилом Развожаевым.
Стоимость проекта оценена в 7,4 млрд руб.
«Безусловно,будем решать», – заявил президент, отметив, что проблема обеспечения водой на Крымском полуострове является фундаментальной наряду с электроснабжением.
Ранее президент РФ уже заявлял, что вопрос водоснабжения Крыма в целом будет обязательно решён, как это уже происходит с дорожным строительством, газо- и электроснабжением полуострова.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 02.09.20
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