Минэкономразвития РФ сокращает финансирование Крыма

Вслед на Министерством финансов РФ урезать «содержание» Крыму и Севастополю предложило Минэкономразвития. Окончательное решение пока не принято, но соответствующий документ уже размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», федеральную целевую программу развития РК и Севастополя продлили еще на 2 года – по 2024 год включительно. На этот добавленный период правительство РФ обещает выделить полуострову 300 млрд рублей. А вот на ближайшие 2 года финансирование сокращается.

В целом, объем средств снижается на 19, 2 млрд рублей «в связи с рисками неосвоения по объектам и мероприятиям ФЦП в 2020 году». В числе прочего сокращаются суммы по по линии Минобрнауки – на 519 млн рублей и Минздрава – на 87,2 млн рублей (эти средства планировалось выделить на создание детского реабилитационного центра мирового уровня, но потом заявили, что потребности в средствах нет).

В итоге, в 2021 году на ФЦП предполагается выделить 84,6 млрд рублей, в 2022 – 91,4 млрд.

Напомним, Минфин предлагает сократить объем финансирования Крыма на 8,5 млрд рублей в текущем году и на 9,1 млрд в следующем.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 28.08.20

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