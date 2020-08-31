Глава Саки пообещал туристке-инвалиду, разбившей голову на набережной, усилить того, чего нет

Прокуратура Крыма начала проверку по факту получения травмы инвалидом-колясочником на набережной Саки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина в инвалидной коляске пыталась преодолеть высокой бордюр, отделяющий одну дорожку от другой. Но коляска перевернулась, и женщина выпала из нее и пробила голову.

Инцидент произошел в субботу, 29 августа.

Отметим, что в этот день на набережной было организовано массовое мероприятие из цикла «Озерные вечера». Горожан на эту вечеринку приглашал лично мэр Саки Александр Овдиенко.

Особый акцент ситуации придает тот факт, что на набережной вообще не должно было быть отдыхающих.

«Набережная Сакского лечебного озера является на сегодняшний день лишь строительной площадкой, т. к. работы по строительству набережной не завершены. Но вместо того, чтобы огородить строительный участок и создать безопасные условия для граждан, глава администрации проводит «Озерные вечера» на строительной площадке и приглашает всех жителей и гостей города на опасный участок стройки. Вот и первая жертва. Человек на инвалидной коляске перевернулась и разбила голову. Эта кровь на совести Овдиенко.

За такое можно и за решетку.

Сейчас сделают крайним подрядчика. Но извините, чье распоряжение выполняет подрядчик, допуская людей на запрещенную территорию?!» – пишет telegram-канал «Честный Saki».

Градоначальник попытался сохранить хорошую мину при плохой игре:

«Сегодня встретился с Анастасией, девушкой, которая упала при въезде на набережную Соленого озера.

Принёс свои искренние извинения за неприятный инцидент. Такого быть не должно и такого не будет.

Обсудили основные проблемы связанные с передвижением маломобильных групп по нашему городу. Согласен с ней, что проблем ещё очень много.

Рассказал о принимаемых нами мерах и перспективах развития города. Мне показалось, что Анастасия понимает сложность ситуации с доступностью в городе, но она и её друзья готовы некоторое время ждать пока мы ВМЕСТЕ наведем порядок.

Разговаривал с мамой Насти, Маргаритой Николаевной. Также извинился за неприятный случай с её ребёнком.

Маргарита Николаевна поделилась, что Настя очень любит наш город и регулярно в нем отдыхает.

Я пригласил Маргариту Николаевну в гости, посмотреть, как развивается курорт, что делается для отдыха людей.

Остаётся только добавить ребятам с особенностями передвижения – та работа, которую мы вместе наметили, будет только усиливаться.

Ни одно выявленное замечание, несоответствие нормам, комфорту, безопасности не останется без внимания.

Только сообща мы решим все проблемы и сделаем город курорт уютным для всех, безопасным для каждого.

В ближайшее время будет создан Совет по делам инвалидов при главе администрации города, в который войдут представители всех НКО соответствующей направленности.

Это будет способствовать большему охвату вопросов, которые необходимо решать и не допускать появлению новых проблем.

Вся деятельность будет системной и эффективной», – заявил Овдиенко.

Но возникает вопрос: почему до сих пор ничего из того, что обещает мэр, не сделано. Проблемы возникли ни в минувшую субботу, горожане поднимали эти вопросы неоднократно, но власти их игнорировали.

Кстати, глава Крыма ситуацию не комментирует, хотя проблема с доступностью среды существует по всему Крыму.

Саки, Олег Яковенко

Саки. Другие новости 31.08.20

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