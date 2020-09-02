Девушку-инвалида, разбившую голову на набережной Саки, пытаются обвинить в пьянстве (ВИДЕО)

Девушку с ограниченными возможностями, разбившую голову на набережной Саки, пытаются обвинить в пьянстве.

Как уже сообщал «Новый День», в минувшую субботу колясочница, отдыхающая в местном санатории, попыталась заехать на одну из дорожек набережной, но не смогла преодолеть высокий бордюр (о понижении бордюра и пандусах в Саки, похоже, не слышали). Коляска перевернулась, девушка выпала на мостовую и разбила голову. Глава городской администрации Александр Овдиенко заявил, что встретился с пострадавшей и извинился.

Однако представители девушки заявляют, что теперь чиновники настаивают: колясочница виновата сама, так как была нетрезва. И, якобы, даже требуют, чтобы руководство санатория подтвердило, что девушка выпивает. Родственники же утверждают, что она вообще не употребляет алкоголь.

Зам главы города по ЖКХ уверят, что не в курсе этой ситуации

Между тем, администрация Саки «продолжает официально организовывать мероприятия на набережной соленого озера, которая сейчас является строительной площадкой. Случая с девушкой, опрокинувшийся на инвалидной коляске, видимо, мало», – пишет telegram-канал «Честный Saki».

Саки, Олег Яковенко

Саки. Другие новости 02.09.20

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