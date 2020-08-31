Подрыв ж/д состава с топливом на Украине квалифицировали как теракт

На севере Украины в Коростеньском районе на перегоне «Сокорики-Бехи» злоумышленники привели в действие неустановленное взрывное устройство в момент прохождения двигавшегося со стороны Белоруссии железнодорожного состава с 64 цистернами бензина и дизельного топлива. Повреждены 3 метра рельсового полотна.

По счастливой случайности взрыв не привёл ни к опрокидыванию состава, ни к детонации топлива в цистернах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», следственное управление Службы безопасности Украины по Житомирской области завело уголовное дело по части 1 статьи 258 (террористический акт) УК Украины.

«На перегоне «Сокорики-Бехи» во время движения поезда, транспортировавшего из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв, в результате которого деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. Жертв нет. На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа управлений СБ Украины и Национальной полиции в Житомирской области, а также сотрудники взрыво-технической службы», – заявили в СБУ.

По словам главы Житомирской области Виталия Бунечко, возможный взрыв мог стереть с лица земли несколько сёл.

«К счастью, поезд не был поврежден. Это спасло близлежащие деревни от катастрофы. Держу ситуацию на личном контроле. На месте работают следственно-оперативные группы областного управления СБУ и Национальной полиции», – написал Бунечко и пообещал, что ночью ремонтные бригады восстановят разрушенные пути.

Симферополь, Валентин Карамазов

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