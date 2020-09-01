В Крыму заболеваемость коронавирусом и смертность от него за август выросли в 2 раза

В Крыму за сутки зарегистрированы 58 новых случаев коронавирусной инфекции. 1 человек скончался.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии в республике выявлены 2 тысячи 511 инфицированных. Из них в течение августа – 1 тысяча 270. Иными словами, за последний месяц лета заболеваемость ковидом в РК выросла в 2 раза по сравнению со всем предыдущим периодом эпидемии.

Аналогичная ситуация со смертностью: показатель увеличился с 15 умерших на 1 августа до 31 на 1 сентября.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.09.20

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