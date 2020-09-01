В Крыму снова аномально жарко

В Крыму снова объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщает МЧС республики, на тот раз речь идет об аномально жаркой погоде, которая продержится на территории полуострова с 1 по 5 сентября 2020 года.

Ожидается, что среднесуточная температура превысит нормативные показатели на 7 градусов.

В связи с этим в Крыму сохраняется опасность возникновения пожаров и действие противопожарного режима, установленного с 10 апреля 2020 года, продляется. В частности, до 21 сентября гражданам запрещено посещать леса.

Симферополь, Елена Васильева

Симферополь. Другие новости 01.09.20

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