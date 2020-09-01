Все русскоязычные школы Украины переходят к обучению на государственном языке

Все русскоязычные школы Украины переходят к обучению на украинском языке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2017 году Верховная рада приняла закон «Об образовании», согласно которому учебный процесс в государственных образовательных учреждениях должен быть организован исключительно на украинском языке.

С 2018 года русский язык в школах был разрешен только в младших классах. А в апреле 2019-го та же Верховной Радой Украины приняла закон, закрепляющий статус украинской языка как единственного государственного и официального.

При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств.

В начале лета представители фракции «Слуга народа» зарегистрировали законопроект, предусматривающий внесение изменений в законы о языке и образовании и перенос перехода русскоязычных 5-11-х классов на обучение на украинском языке на 2023 год, сообщает РИА «Новости». Однако Рада не стала его рассматривать до парламентских каникул.

В результате с 1 сентября в украинских школах начинает действовать три языковых модели.

Первая предназначена для коренных народов, не проживающих в своей языковой среде и не имеющих государства. В первую очередь, речь о крымских татарах, которые смогут учиться на родном языке с 1 по 11 (12) класс параллельно с основательным изучением государственного языка.

Вторая модель предусмотрена для школ национальных меньшинств, язык которых относятся к языкам ЕС. В таких учебных заведениях дети могут учиться на родном языке в начальной школе. С 5-го класса на украинском должны преподавать не менее 20% предметов, в 9-м классе – не менее 40%, а в старшей школе – не менее 60%.

Русскоязычные школы вместе с учебными заведениями других национальных общин будут работать по третьей модели: в начальной школе преподавание можно вести на родном языке с основательным изучением украинского, а с 5-го класса на государственном языке должны читаться не менее 80% предметов.

Напомним, что согласно официальной переписи 2001 года, русский язык назвали родным более 14 млн граждан Украины, или почти 30% населения страны. А в 2004 году Киевский международный институт социологии выяснил, что русский язык использует дома до 46% жителей Украины.

В России президент Владимир Путин в 2018 году подписал закон, согласно которому изучение русского языка, являющегося государственным, и государственных языков национальных республик страны становится обязательной частью программ обучения школьников. Родители могут выбирать, какой язык их дети будут изучать как родной. Заявить об этом нужно перед поступлением в первый и пятый классы.

В Крыму, согласно конституции, принятой в апреле 2014 года, статус государственного имеют русский, крымско-татарский и украинский языки.

Сейчас 15 общеобразовательных школ Крыма ведут обучение на крымско-татарском языке, 1 школа – на украинском. Кроме того, в русскоязычных школах работает 137 классов с крымско-татарским языком и 19 классов с украинским. Плюс ко всему, изучать родной язык (крымско-татарский, украинский, армянский, болгарский, новогреческий, немецкий) непосредственно в школе имеют возможность 33 тысячи учеников, обучающихся в русскоязычных классах.

Киев, Платон Ефимчук

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