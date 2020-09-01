В Севастополе туристы с коронавирусом отказываются лечиться

В Севастополе в последний день лета выявлены еще 5 человек, инфицированных коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, среди заболевших двое туристов, которые отказались от медицинской помощи. Роспотребнадзор подал в суд иск об их принудительной госпитализации.

Всего с начала эпидемии в городе зафиксированы 523 случая COVID-19, 18 человек от инфекции умерли: за август число заболевших выросло в 1,5 раза, а умерших – в 2 раза.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 01.09.20

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