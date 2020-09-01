В Крыму мужчина на полном ходу вывалился из автобуса и сбежал (ВИДЕО)

В Крыму мужчина на полном ходу выпрыгнул из микроавтобуса и убежал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», видео инцидента опубликовали в соцсетях.

Видео группы «Автопартнер Крым Севастополь ДТП» (Vk)

Комментируя происшествие, пользователи строят догадки. Одни предполагают, что беглец просто решил сэкономить на маршрутке, другие утверждают, что микроавтобус на маршрутку не похож, но им возражают: «Поезди Симферополь – Николаевка, сам увидишь».

Есть и другие версии: «Когда едешь с работы в маршрутке и вспоминаешь, что последний день лета, а на море ещё не был. И под песню «Вите надо выйти» убегаешь в лазурную даль…»

Но многие склоняются к мысли, что мужчина на видео просто украл у кого-то из находящихся в микроавтобусе сумку и сбежал.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 01.09.20

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