Крымские власти об итогах августа: Сезон почти закончился, но в ближайшие 2 месяца ожидается наплыв туристов

Крымские власти отчитались о втором месяце туристического сезона.

По словам главы РК Сергея Аксенова, в августе на полуострове побывали более 2 миллионов 106 тысяч туристов, что на 15,3% превысило показатели прошлого года.

«Доля проехавших на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, составила 70,2%. Авиасообщением прибыли 25%, по железной дороге – 4,5% и менее 1% – через государственную границу РФ на участках Армянск, Джанкой, Перекоп», – сообщил Аксенов.

По его словам, за два месяца сезона – июль и август – число отдохнувших на полуострове превысило 3,5 млн человек. «Загрузка отелей на Южном берегу Крыма составила 95%. В среднем по Крыму номерной фонд был заполнен до 80%. Уровень бронирования на сентябрь-октябрь – 70% – 80%».

Отметим, что сегодня утром Аксенов утверждал, что пик коронавируса придется на середину сентября, потому что «сезон практически заканчивается. Большинство людей уже уехали».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.09.20

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