В Симферополе собираются ужесточить график подачи воды

В Симферополе могут ужесточить график подачи воды. Об этом заявил генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Как уже сообщал «Новый День», с 24 августа в крымской столице ограничено водоснабжение: на прошлой неделе подачу сократили на 12,5% – со 160 тыс кубометров, ежесуточно потребляемых городом, до 140 тыс; на этой неделе – до 120 тыс кубов, а с 7 сентября Симферополь должен получать не более 100 тыс кубометров в сутки, то есть менее 63% от обычного потребления. Но воды может не хватить даже на обеспечение такого графика.

«Мы сегодня даем 140 тысяч кубометров воды в сутки. Когда снизится подача до 70, скорее всего это произойдет, – сказал Баженов в интервью «Крымской газете», – то тогда мы поделим город пополам по потребляемой воде, и в четные дни будем снабжать одну половину Симферополя, в нечетные – другую».

По словам руководителя ГУП «Вода Крыма», подобную схему использовали в 1994 году: тогда воду давал через день в течение 4-5 месяцев.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.09.20

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