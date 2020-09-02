Воды в водохранилищах Крыма стало еще меньше

Ситуация с наполнением крымских водохранилищ ухудшается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала августа не пополняется Партизанское водохранилище, так как пересохла река Альма, с середины августа отмечаются проблемы в Чернореченском водохранилище – высохла речка Черная.

Пропала вода в реках Бельбек и – впервые за всю историю гидронаблюдений – в Биюк-Карасу.

Значительный недобор осадков, носивших в августе кратковременный, ливневой и исключительно локальный характер, наблюдается в бассейнах практически всех рек Крыма, отмечают метеорологи.

В верхних частях бассейнов тех же Альмы, Бельбека, Биюк-Карасу и Черной выпало всего 2% – 13% нормы. В бассейнах малых рек юго-восточного предгорья, в средних и нижних частях бассейнов рек Кача, Бельбек, Салгир – 20-30 мм или 41% – 59 % нормы. Наибольшее количество осадков 56 мм (90% нормы) зафиксировано в верхней части бассейна реки Салгир у села Перевальное.

В Крымских горах осадков тоже было немного, особенно в юго-западной части – на плато Ай-Петри всего 9% от нормы.

Приток воды в водохранилища естественного стока значительно уменьшился и составил: в Белогорское – 0,616 млн кубов, Симферопольское – 0,402 млн кубов, Счастливое – 0,180 млн кубометров, Чернореченское – 0,029 млн кубов.

В целом на сегодняшний день суммарный запас воды в водохранилищах полуострова составляет 62,88 миллиона кубометров, что на 16% меньше, чем в начале августа, и составляет всего 43,8% от запаса к началу осени 2019 года. И милостей от природы ждать не приходится: до конца недели в Крыму продержится аномальная жара со среднесуточной температурой воздуха на 7° выше климатической нормы.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.09.20

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