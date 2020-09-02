В Крыму зарегистрировано несколько десятков новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрирован 31 случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 10 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 – при скрининге здорового населения.



Всего сначала эпидемии в РК выявлены 2 тысячи 542 инфицированных. От коронавируса скончался 31 человек.

Напомним, в связи со вспышкой инфекции Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн переведен в закрытый режим работы.

Симферополь, Лиана Макоба

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