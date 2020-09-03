Маленького жителя Новосибирска по решению суда отправили в Севастополь

Шестилетнего жителя Новосибирска по решению суда отправили в Севастополь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некоторое время назад родители мальчика развелись, суд определил, что малыш будет жить с отцом. Мужчина по роду деятельности военнослужащий, и его отправили в длительную командировку. Узнав, что сын живет с дедушкой и бабушкой, мать мальчика обратилась в суд, и тот решил вернуть ребенка ей.

Почему изначально ребенка отдали отцу, не уточняется. Забирать сына у бабушки с дедушкой жительница Севастополя приехала вместе с судебными приставами. Сейчас ребенок уже находится на полуострове.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 03.09.20

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