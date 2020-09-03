К концу осени число активно инфицированных коронавирусом в Крыму может возрасти в 10 раза – прогноз аналитиков КФУ

В течение трех ближайших месяцев число активно инфицированных коронавирусом в Крыму может возрасти почтив в 10 раз. К такому выводу пришли ученые Крымского федерального университета имени Вернадского, проанализировав текущую ситуацию на полуострове.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе КФУ, если индекс передачи возбудителя инфекции сохранится на сегодняшнем уровне, к концу ноября количество активно инфицированных в Крыму может возрасти с 600 (по состоянию на конец августа, всего в РК подтвержедено более 2,5 тысяч случаев заражения) до 5 тысяч человек, число пиковых госпитализаций к концу осени может увеличиться до 1 тысячи 300, а общее количество летальных исходов может приблизиться к 100.

«Прогноз на конец августа по развитию ситуации, который Аналитический центр давал 11 мая с учетом открытия основных сфер курортного и туристического бизнеса, совпал примерно на 80% – 90%, – отметил проректор по научной деятельности КФУ Анатолий Кубышкин. – Новый прогноз подготовлен, исходя из данных реальной ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Республики Крым», Если индекс передачи возбудителя снизится до показателей 1,0-1,1 (сейчас, по данным ученных, 1,3), пиковое количество госпитализаций не превысит 1 тысячи.

Специалисты рекомендуют сохранять противоэпидемические мероприятия, в первую очередь, соблюдать социальную дистанцию, обеспечить объемы тестирования в количестве не менее 3 тысяч тестов в день, а также увеличить при необходимости объемы домашней изоляции контактных лиц и больных с легкими и бессимптомными формами.

Симферополь, Лиана Макоба

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