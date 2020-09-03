В Крыму за сутки зарегистрировано несколько десятков случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрированы 40 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 – при скрининге здорового населения.



Всего с начала эпидемии в РК зарегистрированы 2 тысячи 582 случая новой коронавирусной инфекции. 91 из них завозной из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ. От ковида скончался 31 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.09.20

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