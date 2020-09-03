Аксенов анонсировал очередной бой с тенью: в Крыму снова вспомнили о нелегальном турбизнесе

В Крыму в очередной раз грозятся вывести из тени нелегальные отели и гостинцы.

Как уже сообщал «Новый День», в РК действует несколько тысяч мест размещения, но до 70% из них предпочитают находиться в «серой зоне», то есть не сообщать властям о своем существовании и не платить налогов. Так, в текущем туристическом сезоне легально работают не более 1 тысячи отелей.

Республиканские власти примерно раз в год вспоминают о теневом секторе турсферы и пытаются вывести его на «чистую воду».

Например, в ноябре 2018 года глава Крыма Сергей Аксенов предложил ввести налоговые каникулы для отельеров, получивших патент. Предполагалось растянуть их на пять лет. А для тех, кто откажется покупать патент, ввести повышенные коммунальные тарифы. Тогдашний вице-премьер, руководитель аппарата Совмина Лариса Опанасюк сообщала, что все муниципальные органы уже проводят инвентаризацию всех средств размещения, независимо от того, коллективные они или индивидуальные, а комитет по ценам и тарифам рассчитывает, где можно повысить и, наоборот, где необходимо понижение тарифов.

Прошло 2 года, но ситуация не изменилась, да и точное число отелей до сих пор неизвестно.

И вот Аксенов снова поднял вопрос и сообщил что легализовать все объекты размещения планируется в 2021 году: «Всем надо уходить в легальное поле, в дальнейшем работать просто так, иметь на берегу оранжерею какую-то или павильон какой-то, а использовать под гостиницу, где нет ни очистных, ничего, мы не дадим. Это бьет по репутации всей республики», – в очередной раз заявил глава РК.

По словам Аксенова, нелегалам вновь предложат льготное налогообложение.

При этом, по данным представителей турсферы, до 50% отельеров не хотят выходить из тени: в этом секторе вращается до 30 млрд рублей в год, и делиться такими деньгами с кем бы то ни было они не намерены.

Симферополь, Лиана Макоба

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