Через Крым пройдет грозовой холодный фронт

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: через полуостров пройдет активный холодный фронт.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МСЧС по РК, во второй половине дня 4 сентября и в течение суток 5 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер 20 – 25 м/с.

В связи с этим велика вероятность чрезвычайных ситуаций, а именно: подтопление территорий, аварии на объектах энергетики, ЖКХ, возможно нарушение транспортного сообщения, повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Людям стоит остерегаться рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и линий электропередач. Кроме того, существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 03.09.20

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