Ученые пришли к выводу, что воды в Крыму достаточно, но используют ее нерационально

Главная причина дефицита воды в Крыму – ее нерациональное использование. Об этом заявили географического факультета Крымского федерального университета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе вуза, ресурсов полуострова вполне хватает, чтобы в полном объеме обеспечивать потребности и населения, и промышленности. Просто нужно грамотно их использовать.

По словам ученых, в первую очередь, необходимо развивать и поддерживать «маловодные» производства. «В сельском хозяйстве можно предлагать кредиты на самых выгодных условиях фермерам, использующим для полива водоэкономное орошение», – отметил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Таврической академии Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

Второе важное направление: тщательный контроль за имеющимися водоемами. Например, из Балановского водохранилища в поселок Зуя вода идет самотеком под очень высоким давлением. Эту воду пьют, ею же промывают песок в карьерах и поливают растения не только в Зуе, но и в «Крымрозе».

«Поливная вода стоит дешево, и это необходимо исправить, – подчеркивает Самохин. – Если вода будет стоить 100 рублей за кубометр, гораздо меньше людей будет использовать ее для полива».

Еще одна задача – направить к потребителям воду из природных водоемов, которая сейчас вообще не используется. По словам Самохина, только в долине реки Бодрак расположены шесть озер общим объемом около 1 млн кубов, и в эту жару они стоят полные до краев.

Плюс, нужно решить вопрос с вторичным использованием сточных вод: сейчас они уходят в море, а их нужно очищать: например, подавать их на очистные сооружения Межгорного водохранилища, а оттуда передавать потребителям.

Если реализовать эти предложения, то воды на полуострове будет хватать всем и на всё, заявляет Самохин, добавляя: на полуострове необходимо создать единую организацию по вопросам водоснабжения: «Сейчас за воду в Крыму отвечает и «Вода Крыма», и Минэкологии, и Комводхоз, и им иногда трудно договориться, – говорит ученый. – Должен быть один «центр управления полетами».

Симферополь, Лиана Макоба

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