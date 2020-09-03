На фестиваль «Таврида-Арт» завезли коронавирус

У нескольких участников фестиваля «Таврида-Арт» обнаружили коронавирус. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фестиваль стартовал в бухте Капсель 2 сентября. Первоначально заявлялось, что участие в нем примут не более 2 тысяч человек, чтобы можно было соблюсти санитарные нормы. Однако сейчас, по словам организаторов, на площадке находятся около 2,8 тысячи участников.

«Несколько человек были выявлены с положительным результатом на COVID-19, – цитирует Скворцову «Интерфакс». – Они были направлены в ковидный госпиталь. Контактные были также выявлены, они находятся в обсервации».

Число заболевших и контактных не уточняется.

Судак, Олег Яковенко

Судак. Другие новости 03.09.20

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