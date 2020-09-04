В Симферополе женщину с маленьким ребенком не пустили в самолет из-за игрушечного пистолета (ВИДЕО)

В аэропорту Симферополя не пустили на борт самолета молодую женщину с маленьким ребенком. Инцидент произошел 2 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина с мальчиком 3-4 лет собирались вылететь из Крыма в Надым с пересадкой в Москве. Но не смогли пройти досмотр, потому что в ручной клади находился игрушечный пистолет. Сотрудники аэропорта решили, что мягкие пули могут нанести вред другим пассажирам. Пистолет, кстати, был в упаковке. И далеко не факт, что мать дала бы его ребенку в полете.

Женщина пыталась доказать, что игрушка безопасна, но сотрудники аэропорта были непоколебимы. Пока они спорили, посадка закончилась.

У женщины началась истерика, вслед за ней заголосил и малыш.

Тогда сотрудники аэропорта так же равнодушно и монотонно начали уговаривать женщину успокоить ребенка, заявив: они не виноваты, что женщина опоздала на посадку.

Чем закончилась история, неизвестно.

Симферополь, Лиана Макоба

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