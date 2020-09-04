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Раскол в РПЦ

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Пятница, 4 сентября 2020, 10:48 мск

Новости Крым

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В Крыму от ковида скончался еще один человек

В Крыму от коронавируса скончался еще один человек. Таким образом, всего от инфекции погибли 32 крымчанина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в РК зарегистрированы 43 новых случая коронавирусной инфекции. 5 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 11 – при скрининге здорового населения.

Всего с начала эпидемии в РК выявлены 2 тысячи 625 инфицированных.

Симферополь, Лиана Макоба

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