В Симферополе начали уничтожать емкости для накопления воды

Жители Симферополя массово жалуются на несоблюдение графиков подачи воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане отмечают, что воду по вечерам отключают раньше заявленного времени или не включают вообще. По утрам во многих районах вода идет такого качества, что на ней нельзя не только готовить, но использовать для мытья.

В Бахчисарайском районе ситуация еще хуже. В селе Приятное свидание и пгт Почтовое воды вообще нет более двух суток: отключили 1 сентября и к вечеру 3 сентября так и не включили. Крымчане заявляют, что ни по одному телефону «горячей линии» не дозвониться: они либо все время заняты, либо никто не берет трубку.

Со своей стороны власти заявляют о действиях крымчан, которые можно квалифицировать как диверсию. Так, в Симферопольском районе отмечены факты несанкционированного перекрытия гидрантов в часы подачи воды, кто это делает, пока не известно.

В Симферополе неизвестные ломают пластиковые емкости для воды: только за одни сутки кто-то пробил топором 5 емкостей, еще в одной сделано отверстие гвоздем.

«У нас нет возможности заменить эти емкости, по крайней мере, быстро», – заявила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

Симферополь, Лиана Макоба

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