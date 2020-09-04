Против группы украинских депутатов возбуждено уголовное дело за посещение Госдумы

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против шести депутатов Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За Жизнь» (ОПЗЖ) за поездку в Москву с целью продвижения процесса мирного урегулирования в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», дело открыто по заявлению украинского депутата от антироссийской фракции «Голос» Соломии Бобровской.

На «неприкрытое политическое преследование» уже отреагировал один из обвиняемых, депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович.

«В чем суть вопроса? В Раду пришло письмо – до 10 сентября немедленно ответить на вопросы разные по Медведчуку, Рабиновичу, Козаку, Колтуновичу, Кузьмину и Плачковой. Уголовное дело возбуждено, вот номер этого уголовного дела...

Какое преступление совершил я и мои товарищи? Написано: «Они поехали в Москву и разговаривали там с депутатами российской Думы о мире». Поэтому они считают, что это – «державна зрада» (государственная измена). То есть, вот эта «зеленая плесень» (команда президента Зеленского – прим. «НД»), которая захватила нашу страну, уничтожившая уже все, – знаете, как плесень, она же все живое сжирает! – они перешли к прямым репрессиям», – заявил Рабинович.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.09.20

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