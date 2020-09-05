В Крыму установлен очередной «рекорд» по суточной выявляемости коронавируса: 4 сентября подтвержден 101 случай инфицирования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 44 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 26 – при скрининге здорового населения, 1 случай завезен с территории Украины.



Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 2 тысячи 726 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От ковида умерли 32 человека.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.09.20

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