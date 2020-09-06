Цивилизацию в РФ принесли мы, а не русские – глава МИД Украины

Цивилизация в регионы Российской Федерации пришла благодаря выходцам с территории нынешней Украины, а не русским и всем народам РФ.



Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел «Незалежной» Дмытро Кулеба в интервью украинскому филиалу американской «Радио Свобода».

«Мы должны прямо и вслух говорить, что цивилизацию на значительной территории России принесла Украина и украинцы, которые приезжали туда, строили хозяйства, леса превращали в сёла и города, строили экономику. И это сделали мы. И мы должны помнить, и Россия должна помнить, что это сделали украинцы, а не русские», – заявил Кулеба.

При этом он в провокативной манере обратился к россиянам с украинскими корнями.

«Дорогие украинцы в России, как бы вам сейчас сложно ни было, но украинское государство всегда будет помнить вас и ваших прадедов, которые строили целые города и приносили цивилизацию на отдельные территории Российской Федерации», – приводит слова Кулебы «ПолитНавигатор».

Кто интенсивно разрушает цивилизацию в «незалежной Украине», начиная с 1991 года, министр не пояснил.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.09.20

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