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Раскол в РПЦ

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Воскресенье, 6 сентября 2020, 12:20 мск

Новости Крым

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В Крыму за сутки выявлено более 70 инфицированных коронавирусом

В Крыму за сутки подтверждены 72 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 38 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 – при скрининге здорового населения, 1 случай завозной из-за границы.

Всего с начала эпидемии в РК выявлены 2 тысячи 798 инфицированных, 33 из них скончались.

Симферополь, Лиана Макоба

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