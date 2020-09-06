В Крыму за сутки выявлено более 70 инфицированных коронавирусом

В Крыму за сутки подтверждены 72 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 38 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 – при скрининге здорового населения, 1 случай завозной из-за границы.



Всего с начала эпидемии в РК выявлены 2 тысячи 798 инфицированных, 33 из них скончались.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.09.20

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