Луганск отказывается от украинского водоснабжения

Луганская народная республика нашла возможность со следующего года обойтись без поставок воды из водоканалов, расположенных на подконтрольных Киеву сопредельных территориях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Украинский чиновник возмущён тем, что ЛНР якобы задолжала Украине «огромную сумму» за поставки воды и теперь совсем откажется её выплачивать.

Кроме того, по его словам, украинская сторона будет нести дополнительные ежемесячные убытки в размере от 7 до 12 млн гривен. Луганск уже сейчас уменьшил потребление воды из Попаснянского водоканала.

«Мы настаиваем на том, что они нам задолжали почти 170 млн грн, и у нас есть документы, подтверждающие эту сумму. Они говорят, что они готовы заплатить около 87. Возможно, мы согласимся на компенсацию на 87 млн, но пропишем, что мы не согласны с этой суммой», – возмущается Гайдай.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.09.20

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