В Симферополе начинается жесткий этап ограничения водоснабжения

Симферополь переходит на почасовой график подачи воды: с сегодняшнего дня в крымской столице начинается самый жесткий этап ограничения водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», город должен снизить потребление воды до 100 тысяч кубометров в сутки или на 37,5% от обычного потребления. Воду, согласно графику, должны давать на 3 часа утром и на 3 часа вечером. На минувшей неделе горожане начали жаловаться на то, что на самом деле графики не соблюдаются: воду включают позже и отключают раньше заявленного времени.

В селах Бахчисарайского района (под ограничения вместе с Симферополем попали 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов) ситуация была еще хуже: в некоторых из них воду отключили 1 сентября и к пятнице, 4 сентября, ни разу не включали.

С сегодняшнего дня в ряде населенных пунктов воду должны подавать через день.

Напомним, ограничение воды в Симферополе и двух районах пришлось ввести из-за обмеления водохранилищ, вызванного засухой. В конце минувшей недели было заявлено, что воды крымской столице осталось, максимум, на 2 месяца. Несмотря на то, что в ближайшие дни в отдельных частях полуострова ожидаются дожди, осадки прогнозируются незначительные.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 07.09.20

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