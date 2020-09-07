В Крыму еще один человек скончался от коронавируса

В Крыму от коронавируса скончался еще один человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в республике зарегистрированы 47 новых случаев коронавирусной инфекции.

19 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 7 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 21 – при скрининге здорового населения.



Всего с начала эпидемии в РК выявлены 2 тысячи 845 инфицированных, 34 из них от ковида умерли.

Отметим, что в соседнем Севастополе накануне был зафиксирован всплеск выявляемости: за сутки подтвердились 17 новых случаев COVID-19. Всего в городе за весь период заразился 571 человек, умерли 19.

Симферополь, Лиана Макоба

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