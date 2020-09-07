Туристы жалуются, что в Крыму их постоянно пытаются обмануть

Текущий туристический сезон должен был стать для Крыма моментом истины: об этом заявляли как эксперты, так и представители турбизнеса полуострова. В условиях, когда жителям России практически не оставили выбора, где отдыхать летом, Крым мог показать все свои лучшие качества и заложить хорошую перспективу для своего будущего развития как центра внутреннего туризма.

Однако этого не произошло. Местная турсфера воспользовалась прежней схемой: перегретый ценник при весьма скромном уровне сервиса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение июля – августа на полуостров, по официальном данным, прибыли 3,5 млн туристов. Большинство из них приехали на собственных автомобилях. Из чего можно сделать вывод, что большая часть отправилась отдыхать в Крым впервые или после долгого перерыва (с автостоянками и парковками в курортных регионах очень большие проблемы, и из тех, кто один раз решился отправиться в путешествие по Крыму на собственном авто и при этом выбирает не «дикий» отдых с палаткой, а останавливается в отелях, мало кто решается повторить такой экстрим еще раз).

Судя по комментариям в соцсетях, для многих туристов текущего года эта первая встреча с Крымом может стать последней: приезжих шокирует инфраструктура курортных городов, разваливающиеся причалы, уровень мест размещения, а еще то, что их пытаются обмануть буквально на каждом шагу.



Автор блога «Trip-Advice | Шоппинг и туризм» по рассказам отдохнувших составила ТОП-7 способов обмана туристов в Крыму (разумеется, это далеко не все схемы «развода», но самые частые):

Прибавка к счету

Часть случается с большими компаниями в ресторанах или с теми, кто заказывает много блюд и напитков: в счет могут добавить то, что вы не заказывали либо удвоить отдельные позиции из реального заказа. Если клиент замечает подвох, то «ошибку» тут же списывают на официанта-«стажера». Но обычно такой трюк проворачивают с сильно нетрезвыми клиентами.

«Подмена» жилья

Действительно, очень популярный «развод» в Крыму. Вы бронируете отличное жилье: на картинке светлая, красивая хорошо обставленная комната (квартира) по вполне приемлемой цене, шикарный вид на море, все развлечения рядом. Но когда вы приезжаете, хозяин сообщает, что произошел потоп, блэкаут, вышла из строя сантехника, поэтому жилье будет другим. Да, похуже, и от моря подальше, но за те же деньги: «если не нравится, можете найти что-нибудь сами, но учтите, что все забито».

Как правило, на эту схему попадаются те, кто приезжает вечером и ночью, либо с маленькими детьми.

Более жесткие вариант такого развода: вы бронируете жилье, отправив предоплату, и «хозяин» перестает выходить на связь.

Не так поняли

Хозяева недвижимости пишут: «Квартира в 5 минутах от моря». Вы приезжаете, а до берега все полчаса. Но вам говорят: «Мы имели в виду, что на машине 5 минут. Максимум 10!».

Или, например, в описании сказано «балкон с видом». И вид может быть на что угодно – на помойку, например. Если есть вид на море – это обязательно укажут в рекламе, но видно может быть только маленький кусочек между крышами впереди стоящих зданий.

Такси

Туристы отмечают, что крымские таксисты могут запросто изменить цену поездку. На которую договаривались в начале: например, вы ловите в аэропорту машину, договариваетесь на 500 рублей и запрыгиваете в авто. Приезжаете, а с вас просят уже 1000 и грозятся отвезти обратно, если не заплатите. Поэтому надо вызывать только официальные такси.

Фото с обезьянкой

Глава Крыма Сергей Аксенов каждое лето изображает гнев и требует немедленно решить проблему фотоживодеров. Но ничего не меняется: «Идете, никого не трогаете, а вам сажают на плечи питона/попугая/обезьянку. Предлагают сделать фото на ваш телефон. Потом очень настойчиво требуют за это 100-200 (и это еще по-божески: в Судаке, по словам туристов, могут тысячу потребовать, а в Ялте на набережной – рублей 500 – прим. РИА «Новый День») рублей. Чаще всего такой трюк проворачивают с теми, у кого есть дети».

Дешевое вино

Находчивые мошенники продают крашеный спирт с сиропом или порошковый продукт. Его выдают за домашнее или разливное вино известных компаний. Вряд ли вы отравитесь (хотя случается и такое), но вкус у него ужасный. В Крыму надо поискать хорошее домашнее вино – его на каждом углу не продают.

Уловки на рынках

Кинуть пару гнилых персиков в пакет или недодать сдачу – святое дело. А еще частенько дают попробовать одно, а упаковывают другое. Ужасно обидно получается с чурчхелой. Пробуешь сочную, мягкую. А дома из пакета достаешь резиновую, да еще и с привкусом копченостей.

Обсуждая этот список, туристы отмечают, что обсчитывают в Крыму не только в ресторанах или на рынках, но и в магазинах: «Меня лично обсчитали в Феодосии в супермаркете 12 августа 2020 года: на 680 рублей – не до хрена ли? Мы приехали купить фумигатор от комаров».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.09.20

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