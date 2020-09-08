В ООН предложили сотрудничество представителю российского Крыма в органах госвласти

В ООН предложили сотрудничество представителю Крыма в Госдуме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, представляющая интересы РК в Госдуме РФ, обратилась в ООН по нарушению украинской стороной прав человека в Крыму «в связи с незаконным лишением людей пресной питьевой воды». Управление Верховного комиссара ООН по правам человека на это обращение отреагировало и запросило у Поклонской дополнительные сведения по количеству остатков воды и техническим вопросам водоснабжения. В числе прочего, просят сообщить о «конкретных сюжетах по наличию конкретных фактов ущерба конкретным людям».

«Важно то, что мой статус, как представителя крымчан в парламенте России, признан столь влиятельной международной организацией! А значит, выбор жителей полуострова уважается ООН, несмотря на все искусственные и античеловеческие попытки наших оппонентов не признавать Крым в составе России, – заявила Поклонская. – Более того, мне, как заместителю председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам, предложено сотрудничество с Департаментом полевых операций и технического сотрудничества Управления ООН в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа к воде в Крыму.

«Они попросили конкретные сюжеты по наличию конкретных фактов ущерба конкретным людям. Я нашла крымских фермеров, которые несут потери уже шестой год, – они не могут собрать урожай, не могут нормально работать, земля приходит в негодность. Эти фермеры написали свои личные обращения с номерами телефонов на имя верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Четыре остальных пункта я отправила Сергею Валерьевичу Аксенову для того, чтобы получить детальную объективную информацию».

Ответ за запрос ООН Поклонская намерена отправить до конца текущей недели.

Симферополь, Лиана Макоба

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