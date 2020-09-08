В одном из детских учреждений Крыма зафиксирована массовая вспышка ротавирусной инфекции

В Крыму зафиксирована массовая вспышка ротавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболели сразу 22 воспитанника одного из детских садов Феодосии. Власти точную причину назвать не могут:

«Инфекция может быть вызвана разными факторами: вода, что угодно», – цитирует «Интерфакс» главу администрации Феодосии Сергея Бовтуненко.

Сейчас дошкольное учреждение закрыто по предписанию Роспотребнадзора. В течение месяца руководство детсада должно устранить выявленные нарушения. Какие – Бовтуненко не уточняет, ограничившись пространными обещаниями: «Приобретем некоторое оборудование, и все будет нормально».

Феодосия, Лиана Макоба

Феодосия. Другие новости 08.09.20

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