В Крыму за сутки зарегистрировано почти полсотни новых случаев коронавирусной инфекции

В Крыму за сутки зарегистрированы 46 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 21 из них выявлен при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 5 – при скрининге здорового населения.



Всего с начала эпидемии в РК выявлены 2 тысячи 891 случай коронавирусной инфекции. 93 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ. 34 человека от ковида скончались.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.09.20

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