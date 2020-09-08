Число жертв коронавируса в Севастополе достигло 20

В Севастополе от коронавируса скончался еще один человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», течение болезни у 79-летнего мужчины осложнилось тяжелой двусторонней вирусной пневмонией. Таким образом, число жертв ковида в городе выросло до 20.

Всего с начала эпидемии в Севастополе выявлены 590 инфицированных, у 12 из них диагноз подтвердился вчера.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 08.09.20

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