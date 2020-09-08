В Крыму началось глобальное исследование уровня йододефицита у жителей

В России началось глобальное исследование уровня йододефицита у жителей. Первыми проверяют крымчан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обследование проводят специалисты ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» министерства здравоохранения РФ. Контрольная группа – дети 8 – 10 лет и взрослые.

«Несмотря на то, что Республика Крым является прибрежным регионом, йодный дефицит на территории субъекта присутствует, – заявили в Центре по координации эндокринологической службы. – Данный факт был подтвержден исследовательским путем много лет назад, и требуется дополнительное обследование населения».

У участников проекта возьмут необходимые анализы и сделают им УЗИ щитовидной железы. Полученные данные будут использованы для принятия дополнительных нормативных правовых и иных мер по ликвидации йодного дефицита в пилотных регионах с высоким уровнем эндокринных заболеваний.

Отметим, хронический дефицит йода в организме человека является причиной возникновения многих заболеваний, в том числе нарушения интеллектуальных функций.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.09.20

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