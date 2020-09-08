Из-за нерасторопности чиновников Симферополь может жить в режиме жесткой экономии воды до весны

Жителям Симферополя и еще ряда населенных пунктов жить в режиме жесткой экономии воды придется, возможно, в течение полугода. Об этом заявил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос водоснабжения крымской столицы обсуждался сегодня на заседании президиума Госсовета Крыма.

«Один из важнейших факторов, который негативно повлиял на ситуацию, наполняемость водохранилищ, питающих столицу, и общее состояние водных ресурсов республики – засуха, – заявил Гоцанюк. – Правительство республики держит вопрос на постоянном контроле, активно ищет пути исправления ситуации. Учитывая масштаб проблемы, заранее велись работы по поиску дополнительных водных ресурсов». Но то ли не нашли, то ли искали не слишком активно, «как одна из вынужденных мер – подготовлены графики по ограничению подачи воды.

Продолжается поиск других подземных источников. Нам необходимо увеличить подъём артезианской воды до 70 тысяч кубических метров ежесуточно».

Премьер отметил: в последнее время жители Симферополя жалуются на несоблюдение графиков подачи воды. «Уверяю вас, подача воды происходит в строгом соответствии с утверждёнными графиками. Однако, из-за состояния водопроводных сетей и особенностей рельефа конкретной местности, с давлением подачи воды возможны точечные проблемы»», – пояснил Гоцанюк и, наконец, озвучил одну из основных проблем: потери в водопроводных сетях.

«Уже выделено 230 млн рублей на решение этого вопроса и дополнительные средства на текущий ремонт и оперативное устранение возникающих аварий на сетях водоснабжения. Предприятием ГУП РК «Вода Крыма» сформированы дополнительные аварийные бригады, которые в кратчайшие сроки должны устранять порывы.

Кроме того, принято решение заявиться в Федеральную целевую программу по реконструкции действующих и строительству новых водопроводных сетей. Надеюсь, федеральное правительство пойдёт нам на встречу в этом вопросе», – говорит премьер, но не уточнят, почему республиканские власти спохватились только сейчас. Проблема дефицита воды и изношенности сетей тянется с украинских времен. И федеральные власти же выделяли деньги на их решение. Но почему-то до сих пор ничего не было сделано.

И теперь страдать приходится крымчанам: «Прошу жителей Симферополя, Бахчисарая, Симферопольского и Бахчисарайского районов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и быть готовыми к тому, что графики подачи воды могут действовать до марта следующего года», – заявил Гоцанюк.

Симферополь, Лиана Макоба

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