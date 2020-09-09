Продажи российских отелей минувшим летом существенно снизились: сокращение в денежном выражении, согласно анализу IT-компании «Платформа ОФД», составило 39% к аналогичному прошлогоднему периоду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сократился и средний чек: в текущем году он, с учетом предоплаты и дополнительных услуг, составил 3 тысячи 430 рублей в сутки, что на 11% меньше прошлогоднего.

Эксперты связывают снижение доходов отельеров с резким снижением выездной деловой активности (в командировки теперь отправляют гораздо реже), ростом интереса к походному туризму и перетеканием туристов в серый сектор турсферы (исследование проводилось на основе данных электронного документооборота).

При этом самые большие продажи отмечены в гостиницах Краснодарского края, Севастополя, Крыма и Санкт-Петербурга.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 09.09.20

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