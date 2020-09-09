В Крыму за сутки зарегистрировано более полусотни новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрированы 52 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 4 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 25 – при скрининге здорового населения.



Всего с начала эпидемии в республике выявлены 2 тысячи 943 инфицированных, 34 из них скончались.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.09.20

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