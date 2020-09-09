Жители Крыма не могут дождаться медицинской помощи: «скорая» не едет, анализы сдать нельзя

Жители Крыма жалуются, что не могут дождаться медицинской помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», страницы главы РК Сергея Аксенова и разные группы в соцсетях наполнены сообщениями о том, что люди не могут попасть на прием к врачу, сдать анализы и даже вызвать «скорую».

«Я лично болею с 1 сентября с температурой и сильными приступами кашля, и терапевт 7-ой поликлиники при просьбе дать направление на сдачу ковид мне отказала, написав диагноз «ОРВИ», хотя флюорография показала начальная стадия воспаления легких! – пишет Аксенову жительница Симферополя. – Так вот, при температуре и кашле я не имею права сдать анализ на ковид в платных (клиниках), так как больная, попасть к пульмонологу я тоже не могу. Ближайшее (посещение) платно аж 10-го, при этом у меня приступы кашля и не хватает воздуха. Вопрос: как так? Такая ситуация (с коронавирусом), а помощь нормальную я не могу получить, с температурой воюю в поликлинике, потому что не по записи, никаких не обследований – ничего. Куда ещё обращаться, чтобы получить нормальную помощь?»

«Такая же ситуация с моей свекровью, – продолжает тему другая крымчанка. – Работает санитаркой с ковидными больными в роддоме №2 Симферополя вахтовым методом. На смене 4 -5 сентября самочувствие ухудшилось, ее просто со смены отправили домой. Результат на ковид пришел отрицательный（сдавала перед ухудшением самочувствия, вызывала несколько раз скорую, госпитализировать отказываются, так как результат теста пришел отрицательный. Платно пересдать не может, так как все признаки болезни на лицо. А если тест показал ложноотрицательный результат?! Как ее вообще могли отправить домой после непосредственного контакта с больными ковидом?!»

«Разъясните, пожалуйста, что происходит в городе? – пишут из Ялты. – Вчера при повышении температуры до 40 градусов звонил в «скорую» три раза и получил ответ: «Ждите, как освободится машина, к вам направим». Сегодня уже сутки: нет ни скорой, ни ответов.

С утра обратились в поликлинику, там выписали направление в инфекционную больницу, но больница не принимает больных вне скорой помощи. Вечером на мой звонок – через сутки – диспетчеру скорой помощи опять ответили: «Машин нет, ждите». Заражай, ложись и помирай – это единственный путь для жителей и гостей города?»

Представители министерства здравоохранения РК на все вопросы отвечают: «Тесты проводятся только по назначению врача. Уточните, пожалуйста, в личные сообщения ФИО пациентки (пациента), а также медицинскую организацию по месту проживания».

Однако проблема явно носит системный характер и одним разбором индивидуальных ситуаций ее не решить.

Симферополь, Лиана Макоба

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