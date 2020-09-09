В Симферополе, наконец, обратили внимание на бездомных собак

В Симферополе, наконец, обратили внимание на проблему бездомных собак. Вопрос сегодня подняла глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

«Что делать с бездомными животными? На каждой улице, в каждом районе своры собак, – заявила градоначальница. – Каким путем идти?»

Главный государственный ветеринарный инспектор Симферополя Надежда Бойко сообщила, что в городе даже нет службы по работе с бездомными животными, нет подразделений, отлавливающих четвероногих бродяг и занимающихся их содержанием. И, тем более, нет приюта для бездомных животных. А без этого проблемы с мертвой точки не столкнуть.

В мэрии решили как можно быстрее приступить к обсуждению проблем. Напомним, в середине августа городские власти заявляли, что первая очередь приюта для животных уже построена и вот-вот должна быть подключена к инженерным сетям. Но сегодня об этом почему-то не вспомнили.

Симферополь, Лиана Макоба

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