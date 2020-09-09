Коронавирус добрался до крымского правительства

Вице-премьер, министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская заболела коронавирусом. Об этом она заявила сама.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у Романовской довольно обширные контакты. На днях она посетила фестиваль «Пара-Крым» в Евпатории, а 8 сентября принимала участие в заседании Совета министров, при этом, как и другие участники совещания, была без маски.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.09.20

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