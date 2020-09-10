Бывший соратник призвал Зеленского остановиться, пока не поздно

Бывший ближайший сподвижник Зеленского Андрей Богдан, уволенный с должности главы администрации президента Украины, уверен, что жители страны скоро начнут бить членов правящей в стране партии «Слуга народа».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону.

По словам Богдана, президент вместе со своей партией окончательно утратили доверие народа, выполняя лишь волю своих недалёких политических спонсоров внутри страны и за рубежом.

«Если вы и дальше будете выполнять указания идиотов, то вас скоро начнут бить в ваших городах и терроризировать членов ваших семей», – обратился Богдан к команде Зеленского.

«Владимир Александрович, я понимаю, что сложные слова вы не услышите... Пока ещё не поздно нам сделать остановку. Очнитесь, пожалуйста. Очень вас прошу», – призвал он президента начать самостоятельную политику в интересах страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.09.20

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