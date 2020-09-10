США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за Крым

Компания Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA, дочернее предприятие немецкого Deutsche Bank) оштрафовали за нарушение санкций, введенных США против России после присоединения Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», американский Минфин заявил, что в 2015 году банк через Соединенные Штаты провел платеж в размере более 28 млн долларов, связанный с серией закупок мазута и включавший «имущественный интерес находившейся под санкциями нефтяной компании на Кипре» (речь идет об IPP Oil Products (Cyprus) Limited).

В том же 2015 году банк провел серию транзакций на сумму почти 277 тысячи долларов в интересах ОАО «Краснодарский региональный инвестиционный банк» (Крайинвестбанк).

Обе компании к тому времени находились под санкциями, введенными в отношении России из-за Крыма.

Поэтому в обоих случаях немецкий банк не внес необходимую информацию в международную систему SWIFT и не ввел BIC (банковский идентификационный номер), что позволило обойти «фильтр», установленный Минфином США для транзакций в долларах, сообщает РИА «Новости».

В результате, банку придется выплатить более 582 тысяч долларов штрафа. Финансовая организация штраф не оспаривает.

Москва, Игороь Юров

Москва. Другие новости 10.09.20

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