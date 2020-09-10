Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 3 тысячи

В Крыму за сутки зарегистрированы 67 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 12 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 40 –среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 15 – при скрининге здорового населения.



Всего в РК с начала эпидемии выявлены 3 тысячи 10 инфицированных. 35 от ковида скончались.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.09.20

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